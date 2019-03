SEPT À HUIT - Laurent Dejean est-il le tueur de la joggeuse de Bouloc ?

La famille de Patricia Bouchon, une secrétaire de 49 ans retrouvée morte en 2011 alors qu’elle était partie faire son jogging à Bouloc, va-t-elle enfin connaître la vérité ? L’unique suspect, un trentenaire schizophrène, comparaîtra à partir du 14 mars devant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Arrêté trois ans après les faits, il clame depuis son innocence. Et les charges contre lui sont minces.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.