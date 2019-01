SEPT À HUIT LIFE - Frédéric Guittard a-t-il été assassiné par sa femme ?

Le 29 juin 2015, Frédéric Guittard a été abattu chez lui, au Mans, dans des conditions mystérieuses. La justice soupçonne sa femme d'avoir commandité son assassinat. Mais sans témoin et sans ADN, des zones d'ombre subsistent. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.