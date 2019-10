SEPT À HUIT LIFE - Magalie Part, les mystères d’un cold case

DOCUMENT – Après des années d'impasse, l'enquête sur le meurtre de Magalie Part a été reprise par une équipe spécialisée dans les "cold case" et un ADN a été retrouvé sur la victime.

Près de 20 ans après la découverte d’un corps carbonisé en Haute-Savoie, en mars 2001, le mystère Magalie Part reste entier. Qui a tué cette jeune fille de 18 ans, que s’est-il passé dans les dernières heures de sa vie ? Une enquête troublante et un combat acharné, celui d’un père inconsolable…



