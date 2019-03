SEPT À HUIT - Meurtre de Patricia Bouchon, la joggeuse de Bouloc : un suspect et de nombreux mystères

Mis en examen pour "homicide volontaire" et écroué en février 2014, Laurent Dejean, plaquiste de profession et présenté comme "psychotique" pendant l'enquête a toujours indiqué qu'il était innocent dans cette affaire.

Contacté par LCI lors de la décision de la Cour d'appel de convoquer un procès, Me Guy Debuisson, avocat de de Laurent Dejean égrénait alors le manque de preuve concernant la mise en cause présumée de Laurent Dejean :





" L’instruction a été très longue. Le dossier fait 47 000 feuillets. Mais les preuves ne sont pas là, nous confiait-il. D’abord, l'ADN retrouvé sur la victime est celui d'un homme mais pas celui de Monsieur Dejean. Or on sait qu’il y a eu des contacts très violents entre l’agresseur et la victime, des touffes de cheveux ont été retrouvées sur le chemin.... Ensuite, la voiture aperçue sur les lieux était une Clio grise alors que celle de mon client était blanche. Mon client n’a pas ailleurs jamais été reconnu par celui qui avait permis aux enquêteurs de faire le portrait-robot" en 2013. Enfin, des voisins du lieu de l’agression ont entendu des cris le 14 février, en l’occurrence, un homme dire 'Excuse-moi, je n’ai pas voulu ça', ça les a réveillés. Aucun des témoins n’a reconnu dans ces hurlements la voix de Monsieur Dejean. Par ailleurs, ces phrases ont été dites avec l’emploi du tutoiement, tutoiement qui n’aurait pas été utilisé entre mon client et Madame Bouchon".





L’accusation estime, au contraire, que lors des auditions, Laurent Dejean avait évoqué des éléments que seul le tueur pouvait connaitre. Des phrases prononcées après le meurtre par Laurent Dejean ont également été relevées par les collègues de travail de l'intéressé. "Il m’a dit, je veux partir d’ici pour oublier. "



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.