SEPT À HUIT - La mère de Jonathann Daval sur les aveux de son fils : "Je suis désolée, je n'ai pas réussi à voir qu'il mentait"

Au parloir, Jonathann Daval lui a répété qu'il avait "fait du mal" à Alexia. "Il nous a dit qu'il l'avait étranglée", déclare-t-elle. Avant de confirmer que le jeune homme avait bien craqué face à une photo de la banquière de 29 ans, qu'Isabelle Fouillot, la mère de la victime, avait amené. "Il a vu la photo d'Alexia et leur chat Happy. Il l'a prise et il est tombé en larmes", explique-t-elle. "Il s'est mis à genoux et il lui a demandé pardon. La maman d'Alexia l'a redressé et l'a serré dans ses bras." Devant elle, comme il l'a fait dans le bureau du juge d'instruction et face à ses beaux-parents, "il a maintenu la thèse de l'accident".





Malgré la culpabilité de son fils, Martine Henry assure qu'elle "sera quand même présente. Je ne veux pas abandonner mon enfant." Mais elle veut aussi "qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Il aurait dû avouer depuis le début." Car, pendant des mois, Jonathann Daval a changé sa version à plusieurs reprises, mentant effrontément à tout le monde, même à ses proches. "Je n'ai pas d'explications, mais je pense que dans sa tête, il n'était pas bien du tout", déclare-t-elle, avouant ne pas avoir cru en la potentielle culpabilité de son enfant. "Je suis désolée, je n'ai pas réussi à voir qu'il mentait. On n'a pas voulu comprendre, j'ai raté quelque chose (...) Je m'en veux parce que cela a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes, dont la famille d'Alexia."