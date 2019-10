SEPT À HUIT - Xavier Dupont de Ligonnès, mystère et fantasme

ENQUÊTE – L'énigme de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès loin d'être résolue. Le retraité interpellé, vendredi, n'est pas le fugitif nantais.

Le mystère Xavier Dupont de Ligonnès a connu ce week-end un rebondissement inattendu. L’homme arrêté vendredi à l’aéroport de Glasgow n’était finalement pas le père de famille recherché depuis huit ans pour le meurtre de sa femme et de ses 4 enfants. Témoignages et récits de l’une des plus étranges affaires criminelles de ces dix dernières années



