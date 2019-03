Septuagénaire blessée à Nice : qui est responsable ?

Geneviève Legay, 73 ans, a été blessée à la tête lors des manifestations de samedi 23 mars 2019 à Nice. Sa famille a porté plainte contre le préfet et la police. Une enquête a été ouverte par le procureur de Nice pour faire la lumière sur les causes exactes de ses blessures. Mais qui est Geneviève Legay ? Que sait-on exactement du déroulement des faits et de son état de santé ?



