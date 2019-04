Sidération face à l'incendie de Notre-Dame : "C’est le cœur de Paris qui brûle"

A 20 heures, sur le pont Saint-Michel, l’air est de plus en plus irrespirable, mais la police n’arrive à faire reculer personne. Parisiens comme touristes ont les yeux et les smartphones rivés sur la cathédrale Notre-Dame, ravagée par les flammes depuis plus d’une heure. Françoise est sortie de son appartement, à quelques mètres de là, dès les premiers signes de fumée s’échappant du monument. "J’y allais trois à quatre fois par semaine, pas seulement parce que je suis catholique, je venais voir la rosace Nord", explique cette retraitée de 62 ans. "Cette rosace, c’est ce que je préfère dans tout Paris. Et je vis ici depuis 1994." Le vent tourne et amène avec lui une pluie de cendres et de braises encore ardentes, un léger mouvement de panique fait reculer quelques personnes, mais elles réavancent aussitôt.





"Évacuez, c’est dangereux, vous ne pouvez pas rester là !", s’époumone un policier dans un haut parleur. "Ça sert à rien de nous crier dessus, on va pas rentrer chez nous", marmonne Françoise. "Cette cathédrale, elle m’a aideé à survivre au cancer." ajoute-t-elle. "J’ai déménagé du 19e arrondissement pour me rapprocher d’elle, pour la voir le plus possible pendant le temps qu’il me reste à vivre. Si elle disparaît, je serais dévastée", souffle la vieille dame.