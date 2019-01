Simon Cartannaz, Nathanaël Josselin : une collecte lancée pour les deux pompiers tués dans l'explosion rue de Trévise

Troisième à s’engager et enseveli durant deux heures, le sapeur-pompier Maxime Hacquart a finalement été retrouvé par une brigade cynophile et évacué dans un état grave à l’hôpital. Selon Gabriel Plus, "ses jours ne sont plus en danger". Le lieutenant-colonel a d’ailleurs tenu à rendre hommage à ces coéquipiers décédés : "Notre devise, c’est sauver ou périr. Ce soir, ce sont les 8 500 pompiers de Paris qui s’inclinent devant nos héros."