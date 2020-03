Un TGV Strasbourg-Paris déraille : 22 blessés dont un grave

L'accident s'est produit ce jeudi matin. Un TGV reliant Strasbourg à Paris, qui avait quitté sa gare de départ à 7h19, a déraillé vers 7h30, entre Ingenheim et Saessolsheim dans le Bas-Rhin. La motrice et les quatre premières voitures sont sorties des rails. Selon la SNCF, l'accident est dû à l'affaissement d'un talus que le train est venu percuter. 348 personnes étaient à bord. Le premier bilan communiqué par la préfecture du Grand-Est fait actuellement état d'une personne en urgence absolue, le conducteur du TGV "grièvement blessé" qui a été évacué par hélicoptère, et de 21 autres blessés en urgence relative.

"Il y a eu un énorme choc et on a sauté, on a tapé les supports bagages au-dessus de nos têtes", a raconté à LCI un passager présent dans le premier wagon, juste derrière la motrice, du TGV Strasbourg-Paris. "On a mis 15 secondes à s'arrêter totalement."

Alain Krakovitch, le directeur de SNCF Voyages, la branche des grandes lignes et des TGV, rappelle que "la priorité est la prise en charge de notre conducteur, grièvement blessé mais dont les jours ne sont pas en danger, et de nos clients et chef de bord, choqués."

Les circulations ferroviaires entre Paris et Strasbourg ne sont pas interrompues et l'ensemble des TGV est détourné par les lignes classiques entre Vendenheim et Baudrecourt.

Le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a annoncé que le BEA a été mandaté pour faire "toute la lumière" sur le déraillement du TGV. "Soutien aux blessés et gratitude envers les cheminots et les secours qui ont su réagir rapidement", a-t-il écrit.

"J'adresse mon soutien aux blessés et salue le sang-froid des équipes de la SNCF et de secours. Nous avons saisi le BEA pour déterminer les circonstances de l'accident", a indiqué dans un tweet la ministre de la Transition écologique, également chargée des Transports, Elisabeth Borne.

"Il y a eu un énorme choc, on a mis 15 secondes à s'arrêter totalement", a raconté à LCI un passager du TGV. Interrogée par France Bleu, une autre usagère a expliqué avoir "ressenti un grand choc, comme si le train avait heurté quelque chose, le TGV a ensuite freiné très longuement". "On s'est tenue la main avec ma voisine, pour se rassurer toutes les deux", a-t-elle ajouté. "C'était assez impressionnant, comme si on avait tapé quelque chose, puis une interminable glisse sur les cailloux. Plus personne ne parlait, on s'accrochait à nos sièges", a poursuivi un passager, qui était assis dans le wagon de tête. Des premières photos diffusées montrent le train qui n'est pas couché mais l'avant de la locomotive endommagé.

La préfecture de la région Grand Est a indiqué sur Twitter avoir activé le centre opérationnel départemental pour coordonner les opérations de secours. Le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Bas-Rhin appelle toute personne "à éviter le secteur et faciliter l'accès des secours". Des bus ont été affrétés pour permettre l'évacuation progressive des passagers. Le trafic du réseau TGV entre Strasbourg et Paris est dérouté sur la ligne classique Vendenheim-Baudrecourt. Une enquête interne a été immédiatement déclenchée par la SNCF et l'Établissement Public de Sécurité Ferroviaire a été saisi.