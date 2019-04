5 morts dans un Ehpad de Haute-Garonne après une probable intoxication alimentaire

L'adjoint au maire de Lherm, Frédéric Pasian indique sur LCI qu'"une salle a été mise à la disposition des familles". Il précise que "les chambres des patients ont été bouclées afin que les enquêteurs puissent mener leur enquête" et que les pensionnaires ont été évacués vers les hôpitaux de Toulouse. "On a entre dix et quinze personnes dans un état relativement graves. Ils ont été évacués immédiatement hier. Les secours ont été mobilisés en nombre", précise-t-il.