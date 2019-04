Soupçonné de dizaines de viols sur des enfants en Asie, un professeur de français arrêté à Besançon

Un homme de 51 ans a été interpellé à Besançon et placé en garde à vue le samedi 30 mars, avant d'être présenté à un juge d'instruction, qui l'a mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineurs et sur mineurs de 15 ans, détention, acquisition et captation en vue de sa diffusion d'images à caractère pornographique d'un mineur, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et corruption de mineurs de plus de 15 ans, a indiqué le parquet de Paris à LCI. Selon une source judiciaire, il aurait commis ces crimes en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines et en Inde.





Ce professeur de français, qui vivait en Malaisie depuis plusieurs années, est soupçonné d'avoir fait de très nombreuses victimes, selon une source proche de l'enquête. En particulier des jeunes garçons. Selon cette même source, il faisait l'objet d'une enquête préliminaire en France après avoir été arrêté une première fois en Thaïlande. Des médias locaux avaient relayé cette arrestation, qui a eu lieu à Bangkok le 4 février.