Soupçons de fuites au Bac 2019 : 13 personnes interpellées à Paris et dans les Bouches-du-Rhône

Vaste coup de filet, ce mardi matin à l'aube, dans l'enquête sur les fuites présumées lors des épreuves du baccalauréat 2019. Selon nos informations, 13 personnes, des candidats à l'épreuve, ont été interpellées à Paris et dans les Bouches-du-Rhône dans cette affaire relative à la fuite de sujets sur les réseaux sociaux et les messageries cryptées, dont WhatsApp et Telegram.





Les individus interpellés devaient être placés en garde à vue, pour une durée maximale de 48 heures. L'opération a été conduite par la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP).