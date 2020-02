Strasbourg : cinq personnes meurent dans l'incendie d'un immeuble

Le communiqué de la SDIS 67 indique que les pompiers "ont dû faire face à de nombreux sauvetages et mises en sécurité en raison de l'épaisse fumée qui avait envahi les communs". Les personnes évacuées ont été prise en charge et accueillies dans un gymnase. Une enquête de police est en cours pour déterminer les causes exactes de ce sinistre.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a réagi à ce drame sur Twitter, ayant une pensée pour les victimes, leurs familles et leurs proches. "Je veux rendre hommage à l’ensemble des forces de sécurité et secours engagées et en premier lieu nos sapeurs-pompiers qui ont courageusement combattu les flammes" a-t-il ajouté.