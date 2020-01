Donald Trump ironise sur une vidéo de voitures brûlées lors du réveillon du Nouvel An à Paris : de quoi s'agit-il ?

Parmi les nombreux tweets publiés par Donald Trump au soir du réveillon du Nouvel An, l'un des messages reprend une vidéo de voitures en train de brûler à Paris. "Comment se passe l'Accord de Paris ?", se moque - sans lien évident avec les images - le président américain, qui ne manque jamais de rappeler ses désaccords avec la communauté internationale, et notamment avec Emmanuel Macron, sur la question du réchauffement climatique.

La mention moqueuse de Donald Trump a été prise suffisamment au sérieux pour susciter une réponse, mercredi matin, du premier adjoint de la maire de Paris Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, également sur Twitter. "Cher Donald Trump", a écrit ce dernier, "seules six voitures ont brûlé hier soir au 4 rue Tesson, un quartier agréable dans le 10e arrondissement de Paris". Selon Emmanuel Grégoire, l'origine de cet incendie serait "probablement accidentelle".

Selon nos informations, contrairement à ce que mentionnait l'un des tweets diffusant la vidéo, et comme l'indique le premier adjoint, ce sont bien six voitures qui ont pris feu le 31 décembre à 22h55 au niveau du 4, rue Tesson, dans le 10e arrondissement, non loin de l'hôpital Saint-Louis, noircissant la façade de l'immeuble.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour deux départs d'incendies dans ce secteur. En revanche, aucun commentaire n'avait été donné à LCI, mercredi après-midi, sur l'origine du sinistre. Le laboratoire central de la préfecture de police s'est rendu sur place "afin de procéder aux relevés et aux constatations". Le sinistre n'a fait aucun blessé, et n'avait donné lieu pour l'heure à aucune interpellation. Le commissariat local a été chargé de l'enquête.