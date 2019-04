Géolocalisations, écoutes téléphoniques... Plus de 20.000 personnes ont été surveillées en France en 2018

RENSEIGNEMENTS - Le nombre de personnes surveillées en France a augmenté de 3% entre 2017 et 2018, se hissant à plus de 22 300. Le rapport de la Commission de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) publié jeudi étaye ce chiffre, précisant que les demandes de surveillance en temps réel et d'écoutes téléphoniques ont bondi.