Surprenant incendie ce jeudi à Saint-Ouen, au nord de Paris

FAIT DIVERS - Un important incendie s'est déclaré, jeudi 19 septembre peu avant midi à Saint-Ouen, au niveau de la porte de Clignancourt dans le 18e arrondissement de Paris. D'importants moyens ont été mobilisés.

Parisiens et Audoniens ont été surpris depuis la fin de matinée, jeudi 19 septembre, par une épaisse fumée noire qui a envahi le ciel du nord de la capitale.

"Le feu a débuté peu après 11h dans un garage situé dans la rue des Cassés à Saint-Ouen, non loin du marché aux puces et de la porte de Clignancourt. D'importants moyens sont mobilisés pour procéder à l'extinction du feu et éviter toute propagation", indique le capitaine Cognon, porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris contacté par LCI peu avant midi.