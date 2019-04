Syndicats, Gilets jaunes, "black blocs" : à quoi s'attendre lors des manifestations du 1er mai ?

"Planifié, non pas un samedi, mais un jour férié, date historique pour les luttes sociales à travers le monde, ce nouveau rendez-vous devrait voir de nouvelles personnes venir collaborer à la chute du système : syndicalistes, écolos, anarchistes mais aussi et surtout des milliers de citoyens anonymes en colère", peut-on lire sur Facebook, dans une publication du groupe de Gilets Jaunes "Cerveaux Non Disponibles". Sur le réseau social, le groupe "Gilet Jaune Demain" a invité à un "rassemblement historique pour la démocratie", dès le mercredi matin au Panthéon. L'événement rassemblait ce lundi 29 avril plus de 13.000 personnes intéressées.





Sur les réseaux sociaux, a été lancé un appel à une journée "jaune et noire". Un événement intitulé "1er mai, acte ultime : Paris, capitale de l'émeute" promet un défilé plus musclé, en référence aux Black Blocs, entièrement vêtus de noir. Dans une publication Facebook du 6 avril dernier, le groupe Black Bloc France écrivait la chose suivante : "Le 1er mai 2018 à Paris, un imposant Black Bloc se forme avec 1.200 militant-e-s. (...) De nombreux affrontements. Ce jour là, le temps était clément mais il pleuvait des pavés et le feu prenait les rues. Le 1er mai 2019 s'annonce historique. Des têtes vont tomber."