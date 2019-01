Tarascon : évasion spectaculaire d'un détenu multirécidiviste

Ce 28 janvier 2019, trois policiers ont procédé à l'extraction d'un détenu depuis la prison de Béziers vers le Tribunal de grande instance de Tarascon. Peu après leur arrivée, l'un d'eux s'est fait agresser par deux hommes en cagoule et lourdement armés. S'ensuit alors une embuscade qui a abouti à l'évasion du prévenu. Ce dernier était en prison pour "vol aggravé" et "association de malfaiteurs". Le plan Épervier a été déclenché.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.