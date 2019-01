Tarascon : une escorte pénitentiaire attaquée devant le tribunal, un détenu multirécidiviste en fuite

Le détenu, décrit comme un "délinquant d'habitude", était écroué depuis le 26 septembre 2017 pour "vols aggravés" et "vol avec violence". Il devait être entendu ce jour devant le TGI dans le cadre de cette affaire. Classé au niveau d'escorte 2 (sur 4) en raison de son implication des des affaires criminelles, il présentait des antécédents en prison pour détention de produits stupéfiants.





"Le mode opératoire est très violent. Cela fait longtemps qu'on n'a pas vu une attaque de fourgon à l'arme automatique. C'est très choquant pour les agents, qui ont eu de très bons réflexes", a-t-on affirmé à la direction de l'administration pénitentiaire. Lesdits agents, dont l'un a reçu des coups de poing du détenu et l'autre, des bris de verre sur la main, ont été pris en charge par les pompiers et soignés sur place, avant d'être entendu par la police de Tarascon et de rejoindre l'hôpital de la ville pour examen.