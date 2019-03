Tarbes : des Gilets jaunes dégradent un temple maçonnique

La Grande Loge Mixte de France a déploré, dans un communiqué de presse, des "actes inqualifiables (qui) s'inscrivent dans un contexte de déferlement de menaces et propos haineux à l'encontre des francs-maçons". "Le combat doit être encore plus ardent contre tout ce qui contribue à éroder le pacte social : remise en cause des valeurs et des principes républicains, régressions sociales, précarité, repli sur soi et dérives communautaristes", poursuit le texte de cette loge mixte créée en 1982 avec le soutien du Grand Orient de France.