"Selim Fourniret n'existe plus" : le fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier s'exprime

Dans l'anonymat, cet homme de 30 ans met tout de suite les choses au clair : "Pour moi, Selim Fourniret n'existe plus. Mes parents sont morts, c'est Michel Fourniret et Monique Olivier." Deux personnes, un tueur en série condamné à plusieurs reprises à la perpétuité et sa complice, à l'ombre écrasante.





De son passé, subsistent quelques photos, celles d'une famille et d'une enfance en apparence normale. Au quotidien, pourtant, Michel Fourniret s'avère être un père pour le moins colérique : "Il s'énervait pour des broutilles. Il n'y a jamais eu de violence physique. Juste des cris, de la violence verbale. Il était très, très autoritaire."





Nul souvenir chez le petit Selim que celui d'un père chez Michel Fourniret, quand bien même les deux n'ont, de son propre aveu, "jamais été proch" : "Pour moi, il a joué le rôle de papa. C'est devant la télé, comme tout le monde, que j'ai découvert toute l'histoire." Il en veut d'ailleurs plus à Monique Olivier, "parce qu'elle et moi, on avait une sorte de complicité".