Tempête Miguel : ce que l'on sait sur le chavirage mortel de la vedette des sauveteurs en mer

Sur les sept personnes qui se trouvaient à bord de la SNSM, trois sont décédées, et quatre ont été légèrement blessées. "Certaines sont parvenues à regagner la plage à la nage. Une autre a succombé à ses blessures. Deux autres étaient coincées sous la coque... Elles n'ont pu être sauvées", commente une source locale à LCI. Le parquet a ouvert une enquête pour rechercher les causes de la mort. Les trois sauveteurs morts, âgés de 28 ans, 51 ans et 55 ans, étaient des marins "confirmés qui connaissaient le pêcheur parti en mer", selon Xavier de la Gorce, président de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).





"Sur un canot de sept sauveteurs bénévoles, des marins expérimentés, trois aujourd'hui sont décédés. Leur bateau a été fracassé par la dureté de la mer, parce qu'ils ont été déclenchés par le Cross pour aller porter secours à un navire en détresse", a commenté le maire des Sables-d'Olonne Yannick Moreau (LR). L'édile s'est demandé pourquoi un bateau de pêche était sorti en mer alors que le département avait été placé en alerte orange en raison de la tempête Miguel. "Il est assez incompréhensible qu'il y ait un bateau à la mer un jour comme aujourd'hui", a-t-il fustigé. "Le canot de la SNSM des Sables est armé par un équipage de marins qui connaissent la mer, qui connaissent les conditions, c'est des pros. Ce sont des gens qui ont le cœur sur la main et qui sont prêts à risquer leur vie pour sauver les autres", a-t-il dit.





"L'heure n'est pas à la polémique", a estimé François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, sur place en début de soirée. "Pour autant, je suis moi-même marin, et en tant que ministre, j'appelle chacune et chacun à la responsabilité. La sécurité est l'affaire de tous. Les alertes météo qui sont largement diffusées, ces consignes de prudence, de sécurité, doivent être prises au sérieux",