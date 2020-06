Ce que l'on sait de l'attaque au couteau qui a fait trois morts dans un parc de Reading

Vers 19 heures, les policiers de Reading ont été appelés après que des personnes ont été poignardées dans le centre de cette ville de 200 000 habitants. Ces derniers se sont déplacés avec les secours, qui ont évacué les blessés. Selon des témoins cités par l'agence de presse PA, un homme a attaqué plusieurs groupes réunis dans le parc de Forbury Gardens, en début de soirée.

"Le parc était plein, beaucoup de gens étaient assis pour boire un verre avec des amis quand une personne est arrivée, a soudainement crié des mots inintelligibles et est allé vers un groupe d'une dizaine de personnes, essayant de les attaquer au couteau", a raconté Lawrence Wort, témoin de la scène, à l'agence britannique. "Il a poignardé trois d'entre eux, gravement dans le cou et au niveau des bras, puis il s'est retourné et a commencé à courir vers moi, on s'est retournés et on a commencé à courir. Quand il a réalisé qu'il ne pourrait pas nous rattraper, il a réussi à atteindre une personne à l'arrière du cou et quand il a vu que tout le monde commençait à courir, il est parti du parc." L'homme a été arrêté sur place alors qu'il tentait de fuir, puis placé en garde à vue. Aucun complice n'est recherché, a indiqué la police.