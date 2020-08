Terrorisme en France : 8.132 personnes fichées pour radicalisation à caractère terroriste

Interrogé lundi matin par nos confrères de France Info, le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard avait déjà tenu les mêmes propos indiquant que la menace terroriste pesant sur la France était encore conséquente. "Le niveau du risque est encore très important", a expliqué le magistrat. "D'abord une menace exportée, c'est-à-dire qui vient principalement de la zone irako-syrienne" où le groupe Etat islamique "tient encore les rênes et a encore des moyens colossaux pour agir".

"Nous savons, sans pouvoir donner plus de détails, qu'un certain nombre de ressortissants français sont encore libres en Syrie ou ont passé la frontière avec la Turquie", a ensuite détaillé le procureur. Une deuxième forme de menace est constituée, selon lui, par des "ressortissants d'autres Etats que la France et qui sont des anciens de l'EI" et "ont pu passer la frontières et puis mettre en place de nouvelles structures", notamment celle de Brest démantelée fin janvier. Mohammad D., un réfugié né en Syrie et soupçonné d'avoir appartenu à l'EI, avait été arrêté là-bas avec six autres personnes. Enfin "il y a une troisième forme de menace c'est la menace endogène (…) inspirée par l'idéologie islamiste. Elle peut atteindre des individus tout à fait isolés" et qui parfois présentent des problèmes mentaux.