Terrorisme : la France est plus prise pour cible que ses voisins

La France se distingue également en ce qui concerne les personnes interpellées, et de loin. Sur 511 individus interpellés pour terrorisme en Europe l’année dernière, 273 d’entre eux (soit plus de la moitié) l’ont été dans l’Hexagone. En deuxième et troisième position viennent les Pays-Bas (45 interpellations) et l’Allemagne (43). Ce « record » français s’explique par plusieurs phénomènes, précisent nos confrères : entre autres, "l’efficacité d’un dispositif judiciaire et policier français confronté au terrorisme islamiste depuis près de trois décennies" et "le nombre d’enquêtes en cours", sans oublier "l’état d’alerte" créé par chaque attentat.





705 personnes avaient été interpellées en 2017, 718 en 2016, 687 en 2015 et 395 en 2014. Soit, en cinq ans, 3016 suspects dans toute l’Europe.





L’étude d’Europol, fondée notamment sur des données fournies par des Etats membres, concerne tous les extrémistes : islamistes comme séparatistes, ou encore militants de l’ultradroite ou gauche.