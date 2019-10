Tirs devant la mosquée de Bayonne : deux blessés graves, le tireur présumé interpellé

Deux hommes de 74 et 78 ans ont été gravement blessés par balles ce lundi devant la mosquée de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Le tireur présumé, âgé de 84 ans et membre de la mouvance fasciste selon des sources policières à LCI, a été interpellé et placé en garde à vue, a indiqué la préfecture. Dans un communiqué, celle-ci précise que l'homme a tenté vers 15h20 d'incendier la porte de la mosquée située rue Joseph Latxague, et a tiré sur les deux hommes, qui l'ont surpris. Tous deux ont été transférés au centre hospitalier de Bayonne.

Le suspect a ensuite incendié une voiture et pris la fuite. Il a été interpellé par la Bac de Bayonne devant son domicile de Saint-Martin-de-Seignanx (Landes), à quelques kilomètres de Bayonne, indiquent des sources policières à LCI. Celles-ci précisent que le suspect avait une arme de poing sous son siège. Les services de déminage se sont rendus sur place car des bouteilles de gaz auraient été retrouvées dans son véhicule.