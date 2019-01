Toulon : un policier filmé en train de frapper des manifestants

Le policier filmé, Didier Andrieux, est responsable de 500 policiers à Toulon. Il avait récemment été décoré de la Légion d'honneur. Ses collègues justifient ses gestes par le contexte insurrectionnel de ce samedi 5 janvier 2019. La préfecture de police a saisi l'Inspection générale de la police nationale. Deux informations judiciaires ont été ouvertes, et l'enquête devra déterminer si les actes du commandant étaient justifiés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.