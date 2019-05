Blagnac : prise d'otage en cours, le Raid et la BRI sur place

Une prise d’otage est en cours ce mardi 7 mai depuis 16H20 dans un bar-tabac de Blagnac, une commune en périphérie de Toulouse. Selon nos informations, un individu armé retiendrait quatre femmes. Le Raid et la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) se trouvent actuellement sur place. Toujours selon nos informations, l'homme a tiré en l'air et a réclamé la présence d'un négociateur, qui est arrivé sur les lieux.





S'il n'a pour le moment donné aucune revendication, l'homme a cependant dit appartenir à "La milice des Gilets jaunes".