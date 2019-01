Toulouse : une sœur dominicaine accusée d'agression sexuelle par une ancienne élève

Selon la plaignante, ces agressions physiques se sont accompagnées d'harcèlement moral. "Elle faisait le catéchisme et elle me désignait comme 'le mal'. Comme dans la parabole de 'la mauvaise herbe et du bon grain'. Un jour, nous étions partis pour une retraite de trois jours. Elle a alors dit à nouveau à tout le monde que j’étais le 'mal' et donc qu’il y aurait une séance d’exorcisme. Je ne savais pas ce qu'était un exorcisme. Je ne comprenais pas parce que je n’étais pas méchante. Je ne me considérais pas comme mauvaise."





Si elle prend la parole des décennies après les faits supposés, c'est que la religieuse incriminé est réapparu dans sa vie depuis deux ans. Elle a en effet pris sa retraite et s'est installée à proximité de son ancien élève. "Sœur Anna, va-t-en", déclare cette dernière dans le reportage de France 3. Et d'ajouter : "Elle est toujours là et je sais qu’elle est au contact des enfants. Pire ! Elle a été nommée prieure au mois de septembre…"