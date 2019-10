Trafic de cigarettes : une cellule spéciale à Marseille pour démanteler les réseaux

JT 20H - À Marseille, l'une des plaques tournantes du trafic de cigarette, une cellule spéciale a été créée pour ramener l'ordre, en démantelant les réseaux de vente. Les policiers doivent prendre leurs membres en flagrant délit.

Depuis le début de cette année 2019, les saisies de tabac de contrebande ont augmenté de presque 80%, par rapport à la même période en 2018. À Marseille, une cellule de la police a été spécialement créée. Elle tente de remonter les réseaux et d'interpeller les trafiquants. Depuis sa création, elle a saisi 2 000 cartouches, dont 750 lors de leur dernière opération.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.