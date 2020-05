Mayenne : saisie de milliers de cachets d'ecstasy, de kétamine et de MDMA

Dans la voiture du conducteur, originaire de Paris et âgé de 26 ans, les douaniers ont ainsi découvert pas moins de "9,55 kg d'ecstasy (20.000 cachets), 1,53 kg de kétamine et 1,08 kg de MDMA en poudre". Selon les premiers éléments de l'enquête, la drogue était "manifestement destinée à alimenter le marché breton", détaille le magistrat.

Le chauffeur a été interpellé et remis au service de la police judiciaire de Rennes à l’issue de la procédure douanière, qui a procédé aux premiers actes d'investigations.

Quatre jours plus tard, lundi 18 mai 2020, le parquet de la Juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes (JIRS) a ouvert une information judiciaire des chefs d'importation, détention, acquisition, transport et offre ou cession de produits stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre ces infractions, en plus des délits douaniers de transport, détention et importation sans documents justificatifs de marchandises. "Au vu des quantités et de la nature du produit saisi, le parquet de Laval s'est dessaisi au profit du parquet de la JIRS de Rennes, devant lequel l'intéressé a été présenté lundi 18 mai 2020. Après l'avoir interrogé, le juge d'instruction l'a mis en examen", précise le procureur.