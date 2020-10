Trafic de drogue : l'exécutif veut étendre le travail rémunéré pour les jeunes guetteurs

Le dispositif d’insertion sociale et professionnelle Tapaj, adaptation d'un projet lancé au Québec, a été expérimenté dès 2013 à Bordeaux auprès de jeunes de moins de 25 ans ne pouvant prétendre au RSA, parfois eux-mêmes usagers de drogues, dans le cadre d'une démarche de prise en charge globale de ces publics. Le Tapaj doit permettre à ces publics d'entrer progressivement dans le monde du travail en commençant par une journée par semaine, puis davantage, sur un emploi non qualifié, payé 10 euros de l'heure, payé sous forme de chèque emploi service échangeable en liquide à La Poste.

La première expérimentation, à Bordeaux, aurait permis à 45% des jeunes pris en charge de trouver "une issue positive", un niveau supérieur aux dispositifs d'insertion classiques, selon un bilan ministériel. En 2017, 17 villes étaient concernées par un tel dispositif, dont Paris, Nice, Marseille, Strasbourg et Toulouse, sollicitant une quinzaine d'entreprises publiques et privées, organisations et administrations, et 378 jeunes avaient été inscrits. Fin 2018, Emmanuel Macron avait mentionné le dispositif dans son plan de lutte contre la pauvreté, et le gouvernement avait débloqué 7 millions d'euros de crédits pour les quatre années à venir en vue de son déploiement national.