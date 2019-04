Trafic de drogue : le plan du gouvernement pour lutter contre le phénomène des "mules" en provenance de Guyane

Ce protocole interministériel – impliquant les ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé et Bercy – vise à dissuader les passeurs implantés en Guyane de se rendre à l’aéroport de Cayenne pour venir en métropole et écouler leur marchandise. Sur le modèle mis en place au Surinam, sur la pression des Etats-Unis, le gouvernement veut que les passeurs soient fortement dissuadés dès la frontière avec le Surinam. Des effectifs de police seront ainsi déployés et visibles tout au long de la route menant à l’aéroport de Cayenne.