Trafic de stupéfiants et violences : quatre policiers de Seine-Saint-Denis mis en examen

Six agents de la compagnie de sécurité et d’intervention de Seine-Saint-Denis (CSI 93) ont été placés en garde à vue, lundi 29 juin, pour "détention et transport de stupéfiants", "vol", "faux et usage de faux", "extorsion de fonds", "violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique". Entre autres. Quatre d'entre eux ont été présentés à un juge ce jeudi 2 juillet, a appris l'AFP auprès du parquet de Bobigny. Qui précise que ces agents sont mis en cause pour "violences par personnes dépositaires de l'autorité publique", "faux en écriture publique", "atteintes aux libertés individuelles" et "trafic de stupéfiants".

Jeudi en fin d'après-midi, ils ont été mis en examen pour faux et usage de faux en écriture et placés sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet de Bobigny. L'un d'entre eux a également été mis en examen pour violences en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique et transport et détention non autorisés de stupéfiants, a précisé le parquet dans un communiqué.