Traversée de migrants vers l'Angleterre : comment sont contrôlés les camions à Calais ?

JT 13H - Sur les trois premiers trimestres de l'année, 4.700 camions transportant des migrants ont été découverts sur les ports de Calais. Comment les contrôles sont-ils réalisés ?

Alors que 39 migrants chinois ont été retrouvés morts dans un camion en Angleterre, la question des contrôles dans les ports de départs, en France et Belgique principalement, se posent à nouveau. A Calais, environ deux millions de poids-lourds effectuent chaque année la traversée de la Manche. Les autorités multiplient les contrôles pour démanteler les trafics : entre janvier et septembre, 4.700 camions transportant des migrants ont ainsi été arrêtés. Les agents utilisent notamment des chiens renifleurs ou des détecteurs de battements cardiaques durant les fouilles. Mais les passeurs s'adaptent au fur et à mesure.