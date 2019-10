"Très perturbé", âgé de 18 ans, et déclinant plusieurs identités : qui est l'homme qui s'est retranché au musée de Saint-Raphaël ?

FAIT DIVERS - Un homme s'est retranché pendant plusieurs heures ce mercredi matin dans l'enceinte du musée archéologique de Saint-Raphaël dans le Var. L'individu a été finalement été interpellé peu avant midi par le Raid avant d'être hospitalisé d'office.

Car c'est dans ce musée aménagé dans l’église Sant Raféu, datant du XIIe siècle et situé rue de la Vieille-Église, que s'est retranché, ce mercredi matin et pendant plusieurs heures, un individu. Ce dernier a été interpellé par les policiers du Raid peu avant midi. "Totalement délirant", il a été interné.

"Une ville tranquille où il ne se passe jamais rien... de ce genre en tout cas". Selon les mots de certains habitants de Saint-Raphaël (Var), et plus particulièrement pour les riverains du musée archéologique, ce qu'il s'est passé ce mercredi matin est "l'événement de l'année".

Retranché pendant environ quatre heures mercredi dans le musée, l'individu a été interpellé par des policiers d'élite vers 11h15.

Le suspect, qui a agi seul et n'était pas armé, a été interpellé "sans résistance et sans violence" dans les jardins du musée peu après 11 heures, par des hommes des unités d'élites du Raid (Recherche, assistance, intervention, dissuasion) de Marseille et Nice, a indiqué le sous-préfet de Draguignan, Eric de Wispelaere, au cours d'une conférence de presse à midi. "Ses motivations restent à rechercher, son identité également. Il a été placé en garde à vue, la phase judiciaire commence", a-t-il ajouté.

Plusieurs riverains contactés par notre rédaction ont confirmé que l'opération de police s'était déroulée dans le calme. "Nous avons vu la police dans la rue peu après 7 heures sans savoir ce qu'il se passait. On ne nous a rien dit. Mais comme tout le monde était calme, on ne s'est pas inquiétés", nous précisait vers 10 heures une voisine de ce musée au coeur du vieux Saint-Raphaël qui accueille environ 20.000 visiteurs par an.