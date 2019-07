Gers : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver Léa, 29 ans

Sur son appel à témoins, les gendarmes donnent le signalement de Léa. La jeune femme mesure entre 1,68 m et 1,70 m. Elle est brune et a les yeux verts. Comme signes distinctifs, les militaires informent que Léa a un piercing à la lèvre inférieure, un tatouage "petit bonhomme" à l’intérieur du poignet gauche et un écarteur à l'oreille gauche.





Elle pourrait se trouver dans les environs de Saint-Gaudens ou à Toulouse, en Haute-Garonne.





Toute personne pouvant apporter des informations aux enquêteurs peut contacter la gendarmerie de Mirande au 05.62.59.05.60 ou le 17 ou composer le 17.