Un automobiliste écrasé à Paris : la compagnie de bus du suspect n'était pas autorisée à circuler dans la capitale

Cet hiver, le Conseil de Paris avait d'ailleurs voté un vœu, à l'initiative de la majorité d'Anne Hidalgo, pour "que soient maintenues les deux lignes de bus touristiques" exerçant, selon elle, "légalement leur activité", et "qu'il soit procédé dans les plus brefs délais à l'arrêt de l'exploitation" des deux autres lignes, dont celle de Citysightseeing. Les deux compagnies historiques avaient bénéficié d'une autorisation il y a vingt ans, dans le cadre du Plan régional de transport d'Île-de-France. Le Conseil d'État, saisi par l'une de ces deux compagnies, a tranché en juin dernier et considéré qu'Ile-de-France mobilités était "l'autorité organisatrice" de ces modes de transport. Ile-de-France mobilités est donc depuis "rentrée en discussion avec tous les acteurs", explique l'entourage de Valérie Pécresse, qui reconnaît tout de même un "un flou juridique".