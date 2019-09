Un avion de chasse belge s’écrase dans le Morbihan, les deux pilotes parviennent à s’éjecter sains et saufs AFP

CRASH – Un avion de chasse de type F-16 en provenance de Belgique s’est écrasé près de Lorient, en Bretagne, jeudi 19 septembre. Si une habitation a été endommagée, les deux pilotes sont indemnes.

Entre Landaul et Pluvigner, dans le Morbihan, plus précisément au lieu-dit Guernic, au niveau de la route départementale 16, un avion militaire belge de type F-16 s’est écrasé ce jeudi. "Cet avion avait décollé de Florennes (Belgique) et se rendait à la base aéronautique navale de Lann-Bihoué (Morbihan)", indique, par voie de communiqué, la préfecture. Qui précise : "Le pilote et son co-pilote ont pu s'éjecter avant le crash. Ils ont été tous les deux localisés et sont en vie."

Cindy Le Gloanic, habitant le secteur, a mis en ligne ces photos sur Facebook, agrémentées de la légende suivante : "Oh non ! Je viens de voir un avion de chasse s’écraser et les deux pilotes s’expulser en parachute de l’avion. Il a accroché une maison au passage, à Pluvigner, route de Landevant." Une cellule de crise a été mise en place, avec une sécurisation de la zone sur 500 mètres.

L'un des pilotes a rapidement pu être pris en charge par les services de secours déployés sur le site. Le second, selon France 3 Bretagne, est, lui, longuement resté accroché, via son parachute, à une ligne haute tension, mais a finalement pu être décroché, notamment grâce à une intervention des services d’ENEDIS. La préfecture ajoute enfin que l’avion n’était pas armé, mais que son chargement demeure en cours d’expertise. Il s'agissait d'un vol d'entraînement à la navigation, interrompu par un incendie du moteur. Quarante sapeurs-pompiers et vingt engins de secours du SDIS du Morbihan restent mobilisés sur place, où la circulation sur l’axe Landévant-Pluvigner est encore fortement perturbée.

