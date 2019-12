Un bébé de 30 jours atteint par des gaz lacrymogènes à Lyon : que s'est-il passé ?

Une vidéo, située à Lyon et datée du samedi 7 décembre, visant des patients dont un bébé d'un mois, suscite l'émotion sur les réseaux sociaux. Elle montre un groupe de passants, dont un bébé de trente jours, atteint par des gaz lacrymogènes lancés par des gendarmes mobiles. LCI a contacté des témoins de la scène pour comprendre ce qu'il s'était passé.

C'est le site internet Révolution Permanente qui raconte la scène. Nous sommes dans le 3e arrondissement de Lyon, samedi 7 décembre, jour du 56e rassemblement des Gilets jaunes et de manifestation contre la précarité. Alors que les forces de l'ordre tentent de dissiper un rassemblement non autorisé à proximité du pont de la Guillotière, place Antonin Jutard, la fumée des gaz lacrymogènes se répond jusqu'à atteindre des passants.

LCI a pu entrer en contact avec un autre témoin direct, celui qui filme la scène à l'intérieur du magasin MDA. "J'étais dans la rue pour me rendre à la Fête des Lumières quand les gendarmes ont semblé dépassés par un groupe de personnes qui manifestaient vers les quais du Rhône et le Pont de la Guillotière. C'est là qu'ils ont lancé le gaz lacrymogène, qui s'est répandu partout."

C'est à ce moment-là qu'une mère de famille avec son bébé de 30 jours sont atteints. Elle était accompagnée de trois autres enfants. Sur la vidéo, on voit les pompiers effectuer des gestes de secours sur le nouveau-né dans le magasin d'électroménager MDA, situé lui aussi place Antonin Jutard . Contacté par LCI, un salarié témoin des faits nous confirme le récit fait par Révolution permanente.

Ce même témoin nous explique avoir vu cette maman paniquée avec ses enfants et une poussette. Ils sont plusieurs à la faire entrer dans le magasin. "Les gendarmes ont compris la situation avec le bébé et c'est eux qui ont appelé les pompiers", poursuit notre témoin, qui a ensuite accompagné la mère à l’hôpital Mère Enfant de Bron, commune limitrophe de Lyon.

Sous le choc, la mère ne souhaite pas médiatiser cette histoire et veut préserver son anonymat. Elle habite dans la banlieue lyonnaise et nous pouvons vous confirmer qu'elle et ses enfants vont biens. Le bébé d'un mois a pu retourner chez lui le soir même à 23h.

Sollicitée par nos soins pour une explication, la préfecture n'avait toujours pas donné suite à notre demande à l'heure où nous publions.