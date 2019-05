Un chauffeur de l'Elysée refuse d'obtempérer après avoir été contrôlé en excès de vitesse

Un membre du Groupe de protection de la présidence de la République (GSPR) qui roule trop vite et refuse de s'arrêter. Un chauffeur du chef de l'Etat a été contrôlé pour excès de vitesse en février dernier dans les Hauts-de-Seine et a refusé d'obtempérer. Le chauffeur - qui n'était pas en service- roulait au volant de l'une des voitures banalisées du parc automobile de l'Elysée, selon des informations de Médiapart et du Parisien confirmées à LCI.