Un chirurgien accusé de pédocriminalité : 250 victimes potentielles se réunissent avec les enquêteurs et la procureure

Si tous les cas sont avérés, il sera alors le plus grand pédocriminel de l'histoire française. Ce vendredi, une réunion doit se tenir à huis clos à Lorient avec les 250 victimes potentielles du chirurgien Joël Le Scouarnec, les enquêteurs, et la procureure de la République Laureline Peyrefitte. Cet ancien médecin spécialiste, aujourd'hui âgé de 68 ans, est accusé de viols et agressions sexuelles sur des dizaines de patients mineurs et ce, durant près de 30 ans de carrière.

"Cette réunion est purement informative à destination des victimes potentielles du dossier. Elle doit rester strictement privative", a précisé la procureure de la République de Lorient Laureline Peyrefitte, confirmant une information du quotidien Ouest-France. La magistrate donnera une conférence de presse à l'issue, à 13h30, pour livrer quelques éléments à la presse qui n'y est pas conviée. La procureure tient notamment à ce que "la protection de l’anonymat des victimes, qui en ont fait la demande expresse" soit respectée par les journalistes dans ce dossier particulièrement sensible.