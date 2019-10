Un député suppléant LREM mis en examen dans une affaire de trafic de drogue international

Député suppléant, cadre local de la majorité présidentielle et... poursuivi dans une affaire de trafic de drogue international. Moussa Ouarouss, député suppléant des Yvelines (LREM) a été mis en examen pour importation, transport et détention de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de stupéfiants entre le Maroc et la France, rapporte l'AFP.