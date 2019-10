Un garçon de 10 ans retrouvé pendu à Tourcoing, la thèse du suicide privilégiée

FAITS-DIVERS - Dans le Nord, un garçon âgé de 10 ans a été retrouvé pendu ce lundi alors qu'il jouait avec son frère aîné. La piste privilégiée à cette heure est celle du suicide.

Appelés lundi en fin de journée, les pompiers de Tourcoing ont découvert un enfant de 10 ans, pendu dans sa maison. Ce dernier était déjà décédé à leur arrivée malgré les tentatives de réanimation. L'enfant a été retrouvé par son frère aîné, âgé de 13 ans. Les deux garçons se trouvaient seuls dans la maison et jouaient en ce lundi de vacances scolaires lorsque le plus jeune s'est isolé.

"Quand il a découvert l'enfant pendu, son frère a aussitôt appelé les secours et le père, rentré chez lui juste après, est sorti avec son enfant en appelant à l'aide", selon une source proche de l'enquête à l'AFP. "L'hypothèse la plus probable est celle du suicide", a-t-elle précisé. Une enquête confiée au commissariat de Tourcoing devra éclaircir les circonstances du drame. Une cellule psychologique a été ouverte pour les six membres de la famille.