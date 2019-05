Un homme meurt lors de son interpellation par la police à Drancy : l’IGPN ouvre une enquête

Une source policière indique à LCI que "le couple est connu des services de police, en raison de plusieurs violences déjà constatées sur la femme", que "des coups ont été échangés" entre l’homme et les policiers venus l’interpeller, et que, selon son ex-petite amie, il avait "consommé de la cocaïne" en plus de l’alcool. Une autopsie, réalisée ce vendredi, devra déterminer s’il a consommé de la drogue et les causes de sa mort. Le parquet dit attendre les résultats.