Un important dispositif de sécurité installé au dernier domicile de Jacques Chirac

JT 13H - Jacques Chirac s'est éteint ce jeudi 26 septembre 2019. Un important dispositif de sécurité a été mis en place à son dernier domicile, dans le 6ème arrondissement de Paris.

En 2016, Jacques Chirac s'est installé rue de Tournon, dans le 6ème arrondissent de Paris, et ce, pour des raisons de santé. Il a été hébergé par le milliardaire François Pinault. Après l'annonce de la mort de l'ancien président, des barrières de sécurité y ont été installées à cause des nombreux badauds qui souhaitent se rapprocher de cette adresse.



