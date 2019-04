Un incendie dans le XIXème arrondissement de Paris

Un immeuble du XIXème arrondissement parisien a été ravagé par un incendie dans la soirée du 6 avril 2019. Une forte déflagration, qui proviendrait du quatrième étage, a été entendue. Des flammes se sont rapidement propagées et ont brûlé 27 appartements. Près de 80 pompiers ont été sur les lieux pour tenter de maîtriser le feu. L'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Tous les habitants ont pu s'enfuir à temps.



