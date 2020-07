Un incendie en cours dans la cathédrale de Nantes

Quelques minutes après, un épais nuage de fumée se dégageait du bâtiment avant que les pompiers arrivent rapidement sur place. Un "important dispositif", a été déployé, avec une soixantaine de pompiers, quinze engins mobilisés et deux lances en action. Le périmètre est bouclé. Pour l'instant, la cause n'est pas connue.

Oscar a assisté à ce départ de feu depuis son domicile, qui se trouve non loin de la cathédrale. C'est là qu'il a été réveillé dès 7h30 "par un bruit de cloches très étrange". "Je me suis dit qu'il y avait quelque-chose qui n'allait pas, car ce n'est pas du tout le bruit que fait la cathédrale d'habitude." Sur LCI, il témoigne de cette "grosse fumée noire" qui se dégage du monument, et des sirènes de pompiers qui retentissent dans la ville. Selon ses observations, l'incident n'est pas maîtrisé, au contraire : "De ce ce que je peux voir, il y a de plus en plus de fumée."

Ce triste événement qui frappe Cité des Ducs rappelle évidemment l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était il y a plus d'un an, le 15 avril 2019.

Plus d'informations à venir.