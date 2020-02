Un jeune homme du lycée militaire Saint-Cyr l’École accusé de harcèlement sexuel par des élèves

Interrogée par nos soins sur le nombre potentiel de victimes, le porte-parole de l'Armée de Terre indique qu'"il est trop tôt pour le dire". "A ce jour, une dizaine de personnes ont été reçues par le commandement, des jeunes filles accusant cet élève et de jeunes garçons indiquant avoir été témoins des faits et qui ont tous déposé. Le but de l'enquête est justement de déterminer précisément ce qui a pu se passer et dans quelles circonstances", poursuit-il.

Selon les victimes, les faits dénoncés auraient tous été commis dans l'enceinte de l'établissement. "Il s'agit de comportements déplacés. Il s'agit maintenant d'établir la nature et les circonstances de ces faits", poursuit le colonel Brulon, qui se refuse à donner davantage de précisions à ce stade des investigations.

La cellule d’intervention et de soutien psychologique de l’armée de Terre (CISPAT) a été mobilisée afin d’assurer le suivi psychologique des élèves qui en exprimeraient le besoin.